Носкова Евфимия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова Евфимия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

28.05.1872

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1832

Дочь: Гапшина Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Носков Григорий Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 04.12.1832

Муж: Носков Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Носков Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
24.07.1837

Дочь: Гаврилова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Носков Григорий Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Носков Григорий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.05.1872
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
30.05.1872
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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