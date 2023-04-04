Носкова Евфимия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смерти28.05.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1832
Дочь: Гапшина Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Носков Григорий Алексеевич
Бракосочетание
До 04.12.1832
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Носков Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
24.07.1837
Дочь: Гаврилова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Носков Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Носков Григорий Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.05.1872
Похороны
30.05.1872
Тольятти, Тольятти, Самарская область