Головачева (Брянская) Авдотья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения12.08.1820
Дата смерти11.04.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
11.04.1893