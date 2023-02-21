Деркунский Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деркунский Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Деркунский Даниил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1907

Дочь: Деркунская Ефросинья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Развильное, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Деркунский Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деркунский Семен Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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