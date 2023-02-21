Деркунский Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Деркунский Даниил Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1907
Дочь: Деркунская Ефросинья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Развильное, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1923
Сын: Деркунский Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деркунский Семен Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно