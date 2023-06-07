Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1761
Сын: Антип Егоров
Отец ребёнка: Егор Петров
Рождение ребёнка
?.05.1762
Сын: Федор Егоров
Отец ребёнка: Егор Петров
Рождение ребёнка
1768
Сын: Алексей Егоров
Отец ребёнка: Егор Петров
Рождение ребёнка
1785
Сын: Тимофей Егоров
Отец ребёнка: Егор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Петров
Смерть
Неизвестно