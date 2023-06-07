Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Михайлова

Евдокия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Антип Егоров

Отец ребёнка: Егор Петров

Рождение ребёнка
?.05.1762

Сын: Федор Егоров

Отец ребёнка: Егор Петров

Рождение ребёнка
1768

Сын: Алексей Егоров

Отец ребёнка: Егор Петров

Рождение ребёнка
1785

Сын: Тимофей Егоров

Отец ребёнка: Егор Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Петров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close