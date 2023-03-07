Бакулина (Целищева) Гликерия Лукина
Место рожденияОрловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Бакулин Осип Харитонов
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Парасковья Осипова
Отец ребёнка: Бакулин Осип Харитонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762