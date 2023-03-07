Бакулина (Целищева) Гликерия Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулина (Целищева) Гликерия Лукина

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Место рождения

Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Бакулин Емельян Осипов

Отец ребёнка: Бакулин Осип Харитонов

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Парасковья Осипова

Отец ребёнка: Бакулин Осип Харитонов

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Осип Харитонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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