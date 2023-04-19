Чумова (Кусковская) Екатерина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумова (Кусковская) Екатерина Олеговна

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Место рождения

Город Барнаул Алтайский край

Дата рождения

30.10.1988

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1988

Отец: Кусковский Олег Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Город Барнаул Алтайский край
Рождение ребёнка
15.02.2022

Дочь: Чумова Дарья Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Город Барнаул Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумов Игорь Игоревич

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