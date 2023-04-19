Чумова (Кусковская) Екатерина Олеговна
Место рожденияГород Барнаул Алтайский край
Дата рождения30.10.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1988
Отец: Кусковский Олег Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Город Барнаул Алтайский край
Рождение ребёнка
15.02.2022
Дочь: Чумова Дарья Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Город Барнаул Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чумов Игорь Игоревич