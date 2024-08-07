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Дубовицкий Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1979

Отец: Дубовицкий Сергей Владимирович

Мать: Дубовицкая Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовицкая (Ахмадуллина) Лилия Мансуровна

Рождение ребёнка
15.01.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубовицкая (Ахмадуллина) Лилия Мансуровна

Рождение ребёнка
23.04.2011

Сын: Дубовицкий Даниил Алексеевич

Мать ребёнка: Дубовицкая (Ахмадуллина) Лилия Мансуровна

Рождение ребёнка
19.09.2019

Сын: Дубовицкий Тимур Алексеевич

Мать ребёнка: Дубовицкая (Ахмадуллина) Лилия Мансуровна

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