Дубовицкий Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубовицкая (Ахмадуллина) Лилия Мансуровна
Рождение ребёнка
23.04.2011
Сын: Дубовицкий Даниил Алексеевич
Мать ребёнка: Дубовицкая (Ахмадуллина) Лилия Мансуровна
Рождение ребёнка
19.09.2019
Сын: Дубовицкий Тимур Алексеевич
Мать ребёнка: Дубовицкая (Ахмадуллина) Лилия Мансуровна