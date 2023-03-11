Фесенко Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фесенко Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Борисенко Ольга Кирилловна

Мать ребёнка: Фесенко Дария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фисенко Александр Кириллович

Мать ребёнка: Фесенко Дария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесенко Николай Кириллович

Мать ребёнка: Фесенко Дария

Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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