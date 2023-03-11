Фесенко Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Борисенко Ольга Кирилловна
Мать ребёнка: Фесенко Дария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фисенко Александр Кириллович
Мать ребёнка: Фесенко Дария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесенко Николай Кириллович
Мать ребёнка: Фесенко Дария
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Неизвестно