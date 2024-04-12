Schuck Jakob
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Иммиграция
18.07.1766
Рождение ребёнка
1766
Сын: Kramer Jakob Ludwig
Мать ребёнка: Schuck-Kramer Maria Elisabeth
Из Щука (Партизанское), в Деллере хозяйство №25 Откуда эта фамилия произошла в Шукк пока тоже неизвестно и требует также уточнений для ее исследователей, предположительно эту фамилию могли носить пасы... Показать все
Смерть
Неизвестно
Саратовская губ. , Щукк