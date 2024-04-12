Schuck Jakob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schuck Jakob

Место рождения

Мангейм

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Иммиграция
18.07.1766
Рождение ребёнка
1766

Сын: Kramer Jakob Ludwig

Мать ребёнка: Schuck-Kramer Maria Elisabeth

Из Щука (Партизанское), в Деллере хозяйство №25 Откуда эта фамилия произошла в Шукк пока тоже неизвестно и требует также уточнений для ее исследователей, предположительно эту фамилию могли носить пасы... Показать все
Смерть
Неизвестно
Саратовская губ. , Щукк
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