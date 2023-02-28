Рыдзелева Ирина Власиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыдзелева Ирина Власиевна

Рыдзелева Ирина Власиевна

avatar

Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

15.04.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1874

Отец: Рыдзелев Влас Акимович

Мать: Рыдзелева Мария Федоровна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Павел Григорьевич Кибирев и девица Пелагея Кирилловна Милаева
Крещение
16.04.1874
Восприемники: казак Павел Григорьевич Кибирев и девица Пелагея Кирилловна Милаева Священник А. Островский Диакон Г. Соболев
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close