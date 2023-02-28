Рыдзелева Ирина Власиевна
Место рождения
Дата рождения15.04.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1874
Отец: Рыдзелев Влас Акимович
Восприемники: казак Павел Григорьевич Кибирев и девица Пелагея Кирилловна Милаева
Крещение
16.04.1874
Восприемники: казак Павел Григорьевич Кибирев и девица Пелагея Кирилловна Милаева Священник А. Островский Диакон Г. Соболев
Смерть
Неизвестно