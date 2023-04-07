Назаров Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1906
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Назарова Елизавета Осиповна
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Малое Брагино
23 ноября 1906 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно