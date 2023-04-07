Назаров Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Сергей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1906

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Назарова Елизавета Осиповна

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Малое Брагино
23 ноября 1906 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Елизавета Осиповна

Смерть
Неизвестно
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