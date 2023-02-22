Архипова Прасковья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1862
Отец ребёнка: Архипов Яков Логинов
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Акилина Яковлева
Отец ребёнка: Архипов Яков Логинов
Рождение ребёнка
25.02.1866
Отец ребёнка: Архипов Яков Логинов
Рождение ребёнка
11.10.1868
Отец ребёнка: Архипов Яков Логинов
Рождение ребёнка
06.01.1872
Отец ребёнка: Архипов Яков Логинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архипов Яков Логинов
Смерть
Неизвестно