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Архипова Прасковья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1862

Сын: Архипов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Архипов Яков Логинов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Акилина Яковлева

Отец ребёнка: Архипов Яков Логинов

Рождение ребёнка
25.02.1866

Сын: Архипов Герасим Яковлев

Отец ребёнка: Архипов Яков Логинов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.10.1868

Сын: Архипов Логин Яковлевич

Отец ребёнка: Архипов Яков Логинов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.01.1872

Сын: Архипов Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Архипов Яков Логинов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Яков Логинов

Смерть
Неизвестно
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