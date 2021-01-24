Сташкевич Владимир Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.01.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Сташкевич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сташкевич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сташкевич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сташкевич Антонета (Мария) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.01.2021
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: Болезнь