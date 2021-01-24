Сташкевич Владимир Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сташкевич Владимир Ульянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.01.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Сташкевич ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сташкевич ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сташкевич ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сташкевич Антонета (Мария) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сташкевич Антонета (Мария) Ивановна

Смерть
24.01.2021
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: Болезнь
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