Захаров Геннадий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1970
Дочь: Иванова Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Захарова Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
19.09.1975
Дочь: Пахомова Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Захарова Нина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Нина Яковлевна