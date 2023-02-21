Захаров Геннадий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Геннадий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1970

Дочь: Иванова Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Захарова Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
19.09.1975

Дочь: Пахомова Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Захарова Нина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Нина Яковлевна

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