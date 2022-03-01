Забелина Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забелина Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.03.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
22.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
?.03.2022
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