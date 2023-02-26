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Бухар
Бухар
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1743
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Измаил
1720 г.р.
Мать
Татакяря Тимушева
1722 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец:
Измаил
Мать:
Татакяря Тимушева
Смерть
Неизвестно
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