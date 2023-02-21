(Трофимова) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Трофимов Василий
Мать: Трофимова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно