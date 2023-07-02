Советов Порфирий Иванович
мужской, родился 07.02.1907 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецСоветов Иван ПетровичНеизвестно г.р.
МатьСоветова Мария КузминичнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
07.02.1907 ст.
Отец: Советов Иван Петрович
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
10.02.1907 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Пропал без вести (военное)
?.01.1944
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
д.Михайловка 1907 ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.1720. Л.1об.2