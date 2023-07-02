Советов Порфирий Иванович 07.02.1907 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Советов Порфирий Иванович

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 07.02.1907 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Советов Иван ПетровичНеизвестно г.р.
Мать
Советова Мария КузминичнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1907 ст.

Отец: Советов Иван Петрович

Мать: Советова Мария Кузминична

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

д.Михайловка 1907 ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.1720. Л.1об.2

Крещение
10.02.1907 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Пропал без вести (военное)
?.01.1944
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Смерть
Неизвестно

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