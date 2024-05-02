Уханова (Перепелкина) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти22.02.1985
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Перепёлкин Семен Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родионов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1938
Сын: Уханов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Уханов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Царёва (Родионова) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Родионов Василий
Смерть
22.02.1985