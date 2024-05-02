Уханова (Перепелкина) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уханова (Перепелкина) Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

22.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Перепёлкин Семен Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уханов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
17.01.1938

Сын: Уханов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Уханов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Царёва (Родионова) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Родионов Василий

Смерть
22.02.1985

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