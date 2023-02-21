Слижик (Качигина) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Качигин Егор
Мать: Качигина Марфа
Рождение ребёнка
14.06.1947
Отец ребёнка: Слижик Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
25.04.1949
Дочь: Назарова Нина Петровна
Отец ребёнка: Слижик Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
16.07.1955
Дочь: Махмудова Лидия Петровна
Отец ребёнка: Слижик Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Слижик Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Слижик Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно