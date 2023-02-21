Слижик (Качигина) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слижик (Качигина) Анна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Качигин Егор

Мать: Качигина Марфа

Рождение ребёнка
14.06.1947

Сын: Слижик Сергей Петрович

Отец ребёнка: Слижик Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
25.04.1949

Дочь: Назарова Нина Петровна

Отец ребёнка: Слижик Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
16.07.1955

Дочь: Махмудова Лидия Петровна

Отец ребёнка: Слижик Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слижик Владимир Петрович

Отец ребёнка: Слижик Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слижик Виктор Петрович

Отец ребёнка: Слижик Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слижик Алексей Петрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слижик Петр Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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