Шаронова (Зелюкова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаронова (Зелюкова) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1939

Дата смерти

26.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1939

Отец: Зелюков Михаил Ильич

Мать: Зелюкова Аграфена Андреевна

Рождение ребёнка
12.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаронов Александр Михайлович

Новый Буян, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1964

Дочь: Павлова Елена Александровна

Отец ребёнка: Шаронов Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаронов Александр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Новый Буян, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.04.2004
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