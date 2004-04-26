Шаронова (Зелюкова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1939
Дата смерти26.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1939
Отец: Зелюков Михаил Ильич
Рождение ребёнка
12.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаронов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
25.05.1964
Дочь: Павлова Елена Александровна
Отец ребёнка: Шаронов Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.2004