Жеребцова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребцова Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарайкин Василий Фомич

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарайкин Василий Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарайкин Василий Фомич

Смерть
Неизвестно
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