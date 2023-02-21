(Падерина) Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Падерина) Анисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Падерин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Падерин Михаил Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Падерин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Падерин Михаил Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Михайловна

Отец ребёнка: Падерин Михаил Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Падерин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Падерин Михаил Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падерин Михаил Прокопьевич

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