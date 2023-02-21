Антонов Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Иван Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1909

Дочь: Дикарёва Анна Ивановна

Мать ребёнка: Антонова Наталья Порфирьевна

с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Регистрация рождения в церкви Разномойки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зелёнкина Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Антонова Наталья Порфирьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грачева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Антонова Наталья Порфирьевна

Смерть
Неизвестно
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