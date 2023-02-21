Антонов Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1909
Дочь: Дикарёва Анна Ивановна
Мать ребёнка: Антонова Наталья Порфирьевна
с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Регистрация рождения в церкви Разномойки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зелёнкина Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Антонова Наталья Порфирьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грачева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Антонова Наталья Порфирьевна
Смерть
Неизвестно