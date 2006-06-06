Шайхутдинов Рустам
Место рожденияд.Нурлаты Буинского района
Дата рождения25.10.1955
Дата смерти06.06.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1955
Отец: Шайхутдинов Рахип
Мать: Сафура Галяметдин Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.06.2006
Похороны
Неизвестно