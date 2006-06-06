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Шайхутдинов Рустам

Место рождения

д.Нурлаты Буинского района

Дата рождения

25.10.1955

Дата смерти

06.06.2006

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1934 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1955

Отец: Шайхутдинов Рахип

Мать: Сафура Галяметдин Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.06.2006
Похороны
Неизвестно

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