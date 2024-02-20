Немцева Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Немцев Николай
Мать: Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мансуров Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Мансуров Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мансуров Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Мансуров Николай Александрович
Рождение ребёнка
23.12.1976
Дочь: Мансурова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Мансуров Николай Александрович