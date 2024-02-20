Немцева Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немцева Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Немцев Николай

Мать: Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мансуров Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Мансуров Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мансуров Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Мансуров Николай Александрович

Рождение ребёнка
23.12.1976

Дочь: Мансурова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Мансуров Николай Александрович

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