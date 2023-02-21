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Михайлов Василий Ермолаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Ермолай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Михайлов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Михайлова Агафья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Михайлова Агафья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Михайлова Агафья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Елисей Васильевич

Мать ребёнка: Михайлова Агафья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Устинья Васильевна

Мать ребёнка: Михайлова Агафья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Михайлова Агафья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Михайлова Агафья Петровна

Смерть
Неизвестно
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