Михайлов Василий Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлов Ермолай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Михайлов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Михайлова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Михайлова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Михайлова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Елисей Васильевич
Мать ребёнка: Михайлова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Устинья Васильевна
Мать ребёнка: Михайлова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Михайлова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михайлова Агафья Петровна
Смерть
Неизвестно