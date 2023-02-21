Корсак Пимен Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корсак Егор
Мать: Корсак ??? Титовна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Корсак Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Корсак Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Корсак Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Корсак Клавдия Пименовна
Мать ребёнка: Корсак Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корсак Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно