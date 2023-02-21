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Корсак Пимен Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсак Егор

Мать: Корсак ??? Титовна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Корсак Виктор Пименович

Мать ребёнка: Корсак Анна Семеновна

Секеровщина, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Корсак Петр Пименович

Мать ребёнка: Корсак Анна Семеновна

Секеровщина, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Корсак Леонид Пименович

Мать ребёнка: Корсак Анна Семеновна

Секеровщина, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Корсак Клавдия Пименовна

Мать ребёнка: Корсак Анна Семеновна

Секеровщина, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсак Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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