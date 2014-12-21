Шайкевич (Френкель) Белла Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайкевич (Френкель) Белла Ефимовна

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

08.09.1932

Дата смерти

21.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1932

Отец: Френкель Ефим Яковлевич

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Носова Алла Абрамовна

Отец ребёнка: Шайкевич Абрам Саулович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
24.10.1953

Сын: Шайкевич Борис Леонидович

Отец ребёнка: Шайкевич Леонид Абрамович

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайкевич Леонид Абрамович

Смерть
21.12.2014
Нью-Йорк, США
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