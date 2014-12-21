Шайкевич (Френкель) Белла Ефимовна
Место рождения
Дата рождения08.09.1932
Дата смерти21.12.2014
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1932
Отец: Френкель Ефим Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Носова Алла Абрамовна
Отец ребёнка: Шайкевич Абрам Саулович
Рождение ребёнка
24.10.1953
Сын: Шайкевич Борис Леонидович
Отец ребёнка: Шайкевич Леонид Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.2014
Нью-Йорк, США