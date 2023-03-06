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Кромин Сергей

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Место рождения

Орёл, Российская Федерация

Дата рождения

1957

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Орёл, Российская Федерация
Рождение ребёнка
01.04.1982

Дочь: Демидова Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Елена Дмитриевна

Внуково, Российская Федерация
Рождение ребёнка
30.04.1984

Сын: Кромин Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Елена Дмитриевна

Внуково, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Дмитриевна

Смерть
1992
Внуково, Российская Федерация
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