Кромин Сергей
Место рожденияОрёл, Российская Федерация
Дата рождения1957
Дата смерти1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Орёл, Российская Федерация
Рождение ребёнка
01.04.1982
Дочь: Демидова Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Елена Дмитриевна
Внуково, Российская Федерация
Рождение ребёнка
30.04.1984
Сын: Кромин Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Елена Дмитриевна
Внуково, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Дмитриевна
Смерть
1992
Внуково, Российская Федерация