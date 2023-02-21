Полагин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полагин Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Полагин Дмитрий

Мать: Вера

Рождение ребёнка
04.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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