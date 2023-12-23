(Козулина) Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козулина) Матрона Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1860

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1860

Отец: Козулин Василий Аполлонович

Мать: Козулина Пелагея Никифоровна

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