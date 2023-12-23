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(Козулина) Матрона Васильевна
(Козулина) Матрона Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.11.1860
Пол
Женский
Отец
Козулин Василий Аполлонович
1840 г.р.
Мать
Козулина Пелагея Никифоровна
1840 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1860
Отец:
Козулин Василий Аполлонович
Мать:
Козулина Пелагея Никифоровна
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