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Косолапова Мария Николаевна
Косолапова Мария Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Вшивкова Александра Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать:
Вшивкова Александра Яковлевна
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