Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844

Сын: Клюев Терентий Григорьев

Отец ребёнка: Клюев Григорий Львов

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Клюева) Авдотья Григорьева

Отец ребёнка: Клюев Григорий Львов

Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848

Сын: Клюев Митрофан Григорьевич

Отец ребёнка: Клюев Григорий Львов

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Клюев Феофилакт Григорьевич

Отец ребёнка: Клюев Григорий Львов

Смерть
Неизвестно

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