Авдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844
Отец ребёнка: Клюев Григорий Львов
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Клюева) Авдотья Григорьева
Отец ребёнка: Клюев Григорий Львов
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848
Сын: Клюев Митрофан Григорьевич
Отец ребёнка: Клюев Григорий Львов
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Клюев Феофилакт Григорьевич
Отец ребёнка: Клюев Григорий Львов
Смерть
Неизвестно