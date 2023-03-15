Зурабян Ефрем Затикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зурабян Ефрем Затикович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зурабян Затик Гаврилович

Мать: Зурабян Азнив

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зурабян Анна Ефремовна

Мать ребёнка: Сусанна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зурабян Карина Ефремовна

Мать ребёнка: Сусанна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сусанна

Смерть
Неизвестно
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