Зурабян Ефрем Затикович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зурабян Затик Гаврилович
Мать: Зурабян Азнив
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зурабян Анна Ефремовна
Мать ребёнка: Сусанна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зурабян Карина Ефремовна
Мать ребёнка: Сусанна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сусанна
Смерть
Неизвестно