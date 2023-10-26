Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1802 и 1803 г.р.

Дети

Около 1829 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1833 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1838 г.р.
Около 1841 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1818

Муж: Василий Алексеевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Трифон Васильевич

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Полят Васильевич

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Корытово, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Евфросиния Васильевна

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Федор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1834
Копытово, Шуйский район, Северный край

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