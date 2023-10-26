Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1818
Муж: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Трифон Васильевич
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Полят Васильевич
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Корытово, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Евфросиния Васильевна
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Федор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Смерть
После 1834