Коленецкий Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти1925
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Коленецкий Алексей
Рождение ребёнка
1890
Сын: Коленецкий Александр Александрович
Мать ребёнка: Коленецкая Павла Александровна
Рождение ребёнка
20.08.1895
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Коленецкая Павла Александровна
Вологда
Рождение ребёнка
1901
Сын: Коленецкий Владимир Александрович
Мать ребёнка: Коленецкая Павла Александровна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Коленецкий Николай Александрович
Мать ребёнка: Коленецкая Павла Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коленецкий Алексей Александрович
Мать ребёнка: Коленецкая Павла Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Вельский уездный землемер, надворный советник
Смерть
1925