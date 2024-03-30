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Коленецкий Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Коленецкий Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Коленецкий Александр Александрович

Мать ребёнка: Коленецкая Павла Александровна

Рождение ребёнка
20.08.1895

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Коленецкая Павла Александровна

Вологда
Рождение ребёнка
1901

Сын: Коленецкий Владимир Александрович

Мать ребёнка: Коленецкая Павла Александровна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Коленецкий Николай Александрович

Мать ребёнка: Коленецкая Павла Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коленецкий Алексей Александрович

Мать ребёнка: Коленецкая Павла Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коленецкая Павла Александровна

Упоминание
Неизвестно
Вельский уездный землемер, надворный советник
Смерть
1925
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