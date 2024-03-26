Артеменко Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1919
Рождение ребёнка
06.08.1941
Дочь: Попова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Насулич Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Насулич Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носулич Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Насулич Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носулич Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Насулич Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно