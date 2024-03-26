Артеменко Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артеменко Валентина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1919

Отец: Артеменко Федор Архипович

Мать: Артеменко Евдокия Арсентьевна

Рождение ребёнка
06.08.1941

Дочь: Попова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Насулич Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носулич Виктор Иванович

Отец ребёнка: Насулич Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носулич Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Насулич Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носулич Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Насулич Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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