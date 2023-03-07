Солодянкина Парасковья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Парасковья Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1660 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Солодянкин Петр Трофимов

Отец ребёнка: Солодянкин Трофим (Трушка) Кириллов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Трофим (Трушка) Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
займище Лысковское (Рогожское), Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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