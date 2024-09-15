Юрьев Демьян Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: не указана
Дульдурга, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно