Юрьев Демьян Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьев Демьян Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Юрьев Демьян Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Дульдурга, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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