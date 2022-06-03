Зеленова (Горлова) Вера Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленова (Горлова) Вера Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1949

Дата смерти

03.06.2022

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1949

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.12.1970

Сын: Галямин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Галямин Степан

Рождение ребёнка
15.03.1973

Сын: Галямин Сергей Степанович

Отец ребёнка: Галямин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленов Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Зеленов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленов Анатолий

Смерть
03.06.2022
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