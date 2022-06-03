Зеленова (Горлова) Вера Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1949
Дата смерти03.06.2022
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1949
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.1970
Сын: Галямин Андрей Степанович
Отец ребёнка: Галямин Степан
Рождение ребёнка
15.03.1973
Сын: Галямин Сергей Степанович
Отец ребёнка: Галямин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленов Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Зеленов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зеленов Анатолий
Смерть
03.06.2022