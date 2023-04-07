Матрена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: Ирина Кононовна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Федор Данилович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Данилович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Федор Данилович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Федор Данилович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Данилович
Смерть
Неизвестно