Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: Ирина Кононовна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Федор Данилович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Данилович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Федор Данилович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Федор Данилович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Данилович

Смерть
Неизвестно
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