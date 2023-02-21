Менциковский (Абель) Альберт Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Менциковский (Абель) Альберт Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

14.02.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1898 по 1900
Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1900 по 1905
Сольвычегодск, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1905 по 1912
Подосиновец, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 1912 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
14.02.1919
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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