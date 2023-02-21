Менциковский (Абель) Альберт Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти14.02.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1898 по 1900
Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1900 по 1905
Сольвычегодск, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1905 по 1912
Подосиновец, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 1912 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
14.02.1919
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область