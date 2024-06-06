Харламова Шомбина Марфа Михайловна 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Харламова Шомбина Марфа Михайловна

Место рождения

д.Пески Салменижского прихода Петрозаводского уезда

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Пески Салменижского прихода Петрозаводского уезда
Бракосочетание
До 1889

Муж: Шомбин Григорий Иванович

д.Пески Салменижского прихода Петрозаводского уезда
Бракосочетание
11.11.1890 ст.

Муж: Харламов Степан Харлампиевич

Мишинсельга, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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