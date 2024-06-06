Харламова Шомбина Марфа Михайловна
Место рожденияд.Пески Салменижского прихода Петрозаводского уезда
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Пески Салменижского прихода Петрозаводского уезда
Бракосочетание
До 1889
д.Пески Салменижского прихода Петрозаводского уезда
Бракосочетание
11.11.1890 ст.
Мишинсельга, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно