Куценко Александр Сергеевич
Место рождения?
Дата рождения04.09.1940
Дата смерти2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
?
Смерть
2012
Тула, город Тула, Тульская область