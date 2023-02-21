Куценко Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куценко Александр Сергеевич

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Место рождения

?

Дата рождения

04.09.1940

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

?
Смерть
2012
Тула, город Тула, Тульская область
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