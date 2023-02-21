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Лейтман Яков

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Место рождения

Орша

Дата рождения

08.08.1902

Дата смерти

02.04.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Орша
Рождение ребёнка
09.09.1934

Сын: Лейтман Владимир

Мать ребёнка: Лейтман Шейна (Софья)

Астрахань
Рождение ребёнка
07.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лейтман Шейна (Софья)

Астрахань
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейтман Шейна (Софья)

Смерть
02.04.1952
Астрахань
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