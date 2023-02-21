Лейтман Яков
Место рожденияОрша
Дата рождения08.08.1902
Дата смерти02.04.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Орша
Рождение ребёнка
09.09.1934
Сын: Лейтман Владимир
Мать ребёнка: Лейтман Шейна (Софья)
Астрахань
Рождение ребёнка
07.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лейтман Шейна (Софья)
Астрахань
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лейтман Шейна (Софья)
Смерть
02.04.1952
Астрахань