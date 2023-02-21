Буйон (Bouillon) Дени (Denis) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйон (Bouillon) Дени (Denis)

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Место рождения

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция

Дата рождения

06.07.1635

Дата смерти

26.06.1698

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1635

Отец: Буйон Пьер

Мать: Боннен Дениз

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
1672

Сын: Буйон Клод

Мать ребёнка: Маньен Франсуаза

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маньен Франсуаза

Смерть
26.06.1698
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
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