Буйон (Bouillon) Дени (Denis)
Место рожденияЛе-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Дата рождения06.07.1635
Дата смерти26.06.1698
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1635
Отец: Буйон Пьер
Мать: Боннен Дениз
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
1672
Сын: Буйон Клод
Мать ребёнка: Маньен Франсуаза
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маньен Франсуаза
Смерть
26.06.1698
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция