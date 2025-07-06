Псарева (Котлякова) Евдокия Павловна 1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Псарева (Котлякова) Евдокия Павловна

Автор
ЕЕ
Емельянова Е.

женский, родилась 1917, Котляки, Глазовский уезд, Вятская губерния

умерла 2011

Отец
Котляков Павел ЗотовичНеизвестно г.р.
Мать
Котлякова Евгения АндреевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Псарев Игнатий Иович1918 г.р.
Дети
Псарев Михаил Игнатьевич23.08.1937 г.р.
Псарев Виктор Игнатьевич1946 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Котляков Павел Зотович

Мать: Котлякова Евгения Андреевна

Котляки, Глазовский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Псарев Игнатий Иович

Рождение ребёнка
23.08.1937

Сын: Псарев Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Псарев Игнатий Иович

Новоселы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1946

Сын: Псарев Виктор Игнатьевич

Отец ребёнка: Псарев Игнатий Иович

Новоселы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1951

Сын: Псарев Георгий Игнатьевич

Отец ребёнка: Псарев Игнатий Иович

Смерть
2011

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