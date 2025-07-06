Псарева (Котлякова) Евдокия Павловна
женский, родилась 1917, Котляки, Глазовский уезд, Вятская губерния
умерла 2011
ОтецКотляков Павел ЗотовичНеизвестно г.р.
МатьКотлякова Евгения АндреевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Псарев Игнатий Иович1918 г.р.
Дети
Псарев Михаил Игнатьевич23.08.1937 г.р.
Псарев Виктор Игнатьевич1946 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1917
Котляки, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Псарев Игнатий Иович
Рождение ребёнка
23.08.1937
Отец ребёнка: Псарев Игнатий Иович
Новоселы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Псарев Игнатий Иович
Новоселы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1951
Сын: Псарев Георгий Игнатьевич
Отец ребёнка: Псарев Игнатий Иович
Смерть
2011