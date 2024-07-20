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Казанцева Мария Степановна

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Место рождения

д.Витля, Уржумский район, Кировская область, РСФСР

Дата рождения

05.06.1907

Дата смерти

08.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1907

Отец: Казанцев Степан Васильевич

Мать: Казанцева Александра Александровна

д.Витля, Уржумский район, Кировская область, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Николай Семенович

Отец ребёнка: Казанцев Семён Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Иван Семенович

Отец ребёнка: Казанцев Семён Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прилепских Нина Семёновна

Отец ребёнка: Казанцев Семён Петрович

Бракосочетание
18.02.1926

Муж: Казанцев Семён Петрович

Рождение ребёнка
03.12.1926

Дочь: Топорова Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Казанцев Семён Петрович

Витля, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.12.1938

Дочь: Мальцева Капиталина Семёновна

Отец ребёнка: Казанцев Семён Петрович

Витля, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
08.01.1990
Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

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