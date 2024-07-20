Казанцева Мария Степановна
Место рожденияд.Витля, Уржумский район, Кировская область, РСФСР
Дата рождения05.06.1907
Дата смерти08.01.1990
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1907
д.Витля, Уржумский район, Кировская область, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Николай Семенович
Отец ребёнка: Казанцев Семён Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Казанцев Семён Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прилепских Нина Семёновна
Отец ребёнка: Казанцев Семён Петрович
Бракосочетание
18.02.1926
Рождение ребёнка
03.12.1926
Дочь: Топорова Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Казанцев Семён Петрович
Рождение ребёнка
08.12.1938
Дочь: Мальцева Капиталина Семёновна
Отец ребёнка: Казанцев Семён Петрович
Смерть
08.01.1990
Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл