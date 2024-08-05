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Просковья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Телюков Роман Иванович

Отец ребёнка: Телюков Иван Алексеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Телюкова) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Телюков Иван Алексеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Телюков Иван Иванович

Отец ребёнка: Телюков Иван Алексеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1856

Сын: Телюков Тарас Иванович

Отец ребёнка: Телюков Иван Алексеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1860

Сын: Телюков Петр Иванович

Отец ребёнка: Телюков Иван Алексеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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