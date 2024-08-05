Просковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Телюков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Телюкова) Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Телюков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Телюков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
25.02.1856
Отец ребёнка: Телюков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
23.06.1860
Отец ребёнка: Телюков Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно